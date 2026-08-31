烏茲別克訂購24架中國殲-10戰鬥機　成巴基斯坦後第二個海外買家

烏茲別克電視台近期證實，該國已訂購24架出口型中國殲-10戰鬥機（J-10），成為繼巴基斯坦之後第二個訂購的國家。中國該戰鬥機價格比美國的F-16戰鬥機更為便宜，而其目標客戶是那些不願意購買美國戰鬥機的國家。



以色列《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）報道，中國殲-10戰機的設計，源自於以色列航太工業（IAI）在1988年終止的「獅式」（Lavi）戰機計劃。當年中國購買了該計劃的設計圖，以加速其第四代戰機的研發，並實現空軍現代化。

這款中國戰鬥機已投入實戰，參與了去年巴基斯坦和印度之間的空戰。據報道，該機曾攜帶先進的PL-15雷達導引導彈，並擊落印度空軍的「陣風」戰鬥機。

圖為2020年2月5日，一架殲-10戰機飛抵新加坡。（Twitter@RAeSTimR）

報道指，烏茲別克訂購的舉動反映出中國在中亞地區日益增長的影響力，該地區此前一直受俄羅斯的影響。而據悉，孟加拉或會成為殲-10的下一個客戶。