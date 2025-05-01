美媒：烏茲別克與美政府達協議 支付包機接收131名中亞非法移民
撰文：蕭通
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美國霍士新聞（Fox News）於4月30日報道，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）大規模驅逐無證移民的行動下，有131名非法入境的中亞移民，已被驅逐到烏茲別克（Uzbekista），特朗普政府已與烏國達成相關協議，並由烏茲別克支付包機的費用，美國毋須付費。
報道指出，被驅逐出境者分別來自烏茲別克、吉爾吉斯和哈薩克，於4月30日早上乘坐包機離開美國。特朗普政府官員形容，這協議是典範框架，希望其他國家在接收無證移民議題上仿效。據指出，該協議是美國國務院、國土安全部、白宮和國家安全委員會，以及烏茲別克相關官員經數月外交接觸的成果。
首有國家支付運輸費 美國稱為盟友樹立標準
國土安全部向霍士新聞所發聲明稱，該協議強調了兩國之間的深層安全合作，並為美國的盟友樹立了標準。國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）稱，美方讚揚烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）的領導，派遣包機將131名非法外國人遣返回，美國期待繼續與烏茲別克共同努力，加強共同安全及維護法治。
此前特朗普政府也曾將200多名委內瑞拉移民，轉送到薩爾瓦多關押，由美國政府支付運送及關押成本。
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