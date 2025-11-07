特朗普：烏茲別克未來10年在美投資逾千億美元
撰文：張涵語

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月6日表示，烏茲別克計劃在未來3年內，在美國的關鍵領域進行近350億美元（2730億港元）的採購和投資，並在未來10年內在美國部份行業投資超過1000億美元（逾7800億港元），包括關鍵礦產、航空、汽車零件、基礎設施、農業、能源與化工、資訊技術等。
綜合外媒報道，特朗普周四在白宮與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克五國元首舉行會談及工作晚宴。此次會晤聚焦關鍵礦產供應鏈合作，被視為美國在中俄傳統影響力佔優的中亞地區拓展戰略空間的重要舉措。
除與烏茲別克達成貿易經濟協議外，美國還與哈薩克簽署關鍵礦產合作備忘錄。哈薩克亦同意加入特朗普政府主導的《亞伯拉罕協議》（Abraham Agreement），推動以色列與穆斯林國家關係正常化。
中亞地區富含稀土、鈾、銅等戰略資源，鈾產量約佔全球一半。在中美貿易摩擦持續、中國加強對稀土出口管控的背景下，美國正在謀求加速推動供應鏈多元化。
