華郵：多名美軍高官警告赫格塞思　「伊朗戰事讓美軍吃不消」

根據美國《華盛頓郵報》8月30日報道，多名美軍高級將領已向國防部長赫格塞思（Peter Hegseth）發出警告：持續擴大或延長針對伊朗的軍事行動「難以為繼」，不僅正在消耗美軍艦艇、彈藥和人員，還可能削弱其在其他地區甚至保衛美國本土的能力。



報道引述知情人士的話稱，陸軍、海軍和空軍司令以及負責美軍在歐洲、亞洲和拉丁美洲行動的四星上將向赫格塞思詳細闡述了他們的擔憂。相關警告出現在8月14日版《國防部長命令手冊》（SDOB）。這份機密文件通常每月編制兩次，總結美軍全球艦艇、飛機、人員和武器裝備的可用情況，並收錄各軍種和戰區司令部對兵力調配的評估。

知情人士稱，這次軍方高層傳遞出的整體態度可以概括為一句話：對伊朗的行動已經「時間太長、負擔太重」了。

目前，美軍中央司令部仍維持超過5萬名軍人處於戒備狀態，以回應美國總統特朗普（Donald Trump）可能下令發動新的軍事行動。最新命令要求部分部署在中東的美軍至少留到9月，有些部隊甚至要留到2027年。

但其他戰區已經開始「吃不消」。歐洲司令部、太平洋司令部、南方司令部以及海軍最高層均對繼續抽調兵力支援中東提出「不同意」意見，儘管仍將執行命令。歐洲和南方司令部警告，艦艇和偵察機被調往中東，已經影響其履行美國本土防禦任務；太平洋司令部司令巴帕羅（Samuel Paparo）也反對繼續按現有規模提供航母打擊群和驅逐艦等力量。

壓力最大的還是美國海軍。海軍作戰部長考德爾（Daryl Caudle）警告，在伊朗衝突看不到結束日期的情況下，海軍無法維持目前的支援強度。數十艘艦艇先前被投入對伊軍事行動、防禦伊朗反擊以及封鎖伊朗港口，一些艦艇和艦員的部署期已被延長數月。

更惹人注意的是，目前美國海軍驅逐艦中，只有約四分之一處於可部署狀態，較戰前大幅下降。

2026年7月31日，在與伊朗的持續衝突中，一架隸屬美軍第151攻擊戰鬥機中隊的 F/A-18E 超級大黃蜂戰機從航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）的飛行甲板上起飛。（Reuters）

彈藥消耗同樣令五角大廈頭痛。報道稱，對伊朗作戰疊加先前對烏克蘭的軍援，已經大量消耗「愛國者」攔截彈；「薩德」攔截彈和「戰斧」巡航飛彈庫存也受到衝擊。約四分之一的美軍「死神」無人機已經損失，美軍中東基地還遭受了數十億美元損失。

事實上，類似警告早在戰爭開始前就已經出現。美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）先前提醒白宮，美軍缺乏足夠彈藥和盟友支持，難以打長期、大規模戰爭。

CNN（CNN）本月同樣援引消息人士的話稱，美軍高級指揮官已警告五角大樓，其部分關鍵彈藥庫存降至「危險的低水平」，這不僅影響美國是否有能力繼續升級對伊行動，也引發其能否應對未來其他大規模衝突的疑問。

這種壓力顯然已波及美國在亞太地區的軍事部署。路透社8月24日報道，美國以伊朗戰事造成兵力受限為由，取消了原定9月與韓國舉行的「雙龍」聯合登陸演習。 《華盛頓郵報》也披露，原本部署在太平洋的30多艘美軍艦艇在戰爭期間被調往中東，日本和其他美國亞太盟友也開始擔憂武器交付延誤。

路透社日前總結這場持續半年的戰事時稱，伊朗至今沒有投降，霍爾木茲海峽航運仍嚴重受阻，而特朗普此前預計數週便能結束的衝突，目前仍看不到明確的收場路徑。

本文獲《觀察者網》授權刊載

