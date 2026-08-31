習近平會見普京　克宮指談及俄烏衝突　兩國擬推動永久免簽

據央視新聞報道，當地時間8月31日（周一）下午，中國國家主席習近平在吉爾吉斯出席2026年上海合作組織峰會期間會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。普京稱俄羅斯準備好與中國實現永久免簽，克里姆林宮表示，雙方會晤期間簡要討論俄烏衝突。但克宮表示這並不是他們會面的主要議題。



普京表示，俄中各領域合作順利發展，包括人工智能技術在內的數字創新正在為俄羅斯和中國的經濟發展帶來新機遇，稱如果中方認為有可能且有必要，俄方願與中方就實現俄中免簽政策常態化進行合作。

普京亦向尼泊爾和西藏洪水遇難者家屬表示哀悼。

2026年8月31日，中國國家主席習近平在吉爾吉斯出席2026年上海合作組織峰會期間會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。（Reuters）

習近平在會晤期間對普京表示，在兩國的戰略指導和共同努力下，中俄關係的基礎將更加牢固，前景將更加光明。

他還表示，當前世界百年變局加速演進，國際形勢中不確定因素明顯增多，但各國人民對和平發展、合作共贏的追求沒有改變，他期待明日出席峰會，與各國元首一起共商組織發展大計，推動各方凝聚共識，助力組織行穩致遠。

此次為中俄元首今年第二次會晤，上一次為普京5月對中國進行國事訪問。

2026年8月31日，中國國家主席習近平在吉爾吉斯出席2026年上海合作組織峰會期間會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。（Reuters）

俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yury Ushakov）早前表示，普京將在8月31日至9月1日赴吉爾吉斯比什凱克（Bishkek）出席2026年上海合作組織峰會，並會見中國國家主席習近平，重點磋商中俄天然氣合作及多項國際熱點議題。