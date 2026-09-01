西藏泥石流｜兩國增至近960死　尼泊爾數百水電站工人受困隧道

中國與尼泊爾邊境於8月26日發生的泥石流， 死亡人數增至近960人，仍有近4,500人失蹤。尼泊爾當局估計，超過600名水力發電站工人失蹤，當中不少受困於隧道之內，救援人員正透過爆破等方式加快搜救。



2026年8月30日，尼泊爾拉蘇瓦（Rasuwa）地區遭泥石流重創，大量建築物受損並被泥漿覆蓋。 （Reuters）

新華社報道，尼泊爾國家減少災害風險管理局於8月31日表示，截至當地同日傍晚6時，該國泥石流受災地區已發現939具遺體，另有3,925人失聯。英國廣播公司（BBC）稱，失蹤者包括592名外國公民。西藏方面，中方此前指有16人遇難、546人失聯。

外國媒體報道，搜救工作仍在爭分奪秒地進行，尼泊爾方面最初估計，在12個水力發電站項目中有900名工人受困，據指當中約有500人被困在隧道中。

2026年8月30日，尼泊爾拉蘇瓦（Rasuwa）地區遭泥石流重創，大量建築物受損並被泥漿覆蓋。 （Reuters）

英國廣播公司（BBC）於8月31日報道，據尼泊爾總理沙阿（Balendra Shah）表示，自災難發生以來，有約279名工人自發電站項目獲救，估計仍有639名工人失蹤。

有專家認為，部份工人應仍有氧氣。但他們警告，隨著時間過去，能找到生還者的機會正在減少。尼泊爾軍方表示，隨著救援工作的加強，已從3條充滿泥漿的隧道中，找到了4具屍體。