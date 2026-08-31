西藏泥石流｜90後獨生女警失聯4天　父親崩潰：傷殘都好只要活著

大陸西藏吉隆出入境邊防檢查站執勤一隊「90後」女警文燕，土石流災情後持續失聯，她的父親崩潰表示，「我好心痛。就一個女兒」，「哪怕她傷了殘了，我只要她還活著。」令人聞之鼻酸。



父親崩潰「盼女兒回來」

父親崩潰表示，「我好心痛。就一個女兒」，「哪怕她傷了殘了，我只要她還活著。」令人聞之鼻酸。（抖音＠中安在線）

綜合內媒報道，出生於1994年的文燕是重慶市萬州人，家中獨生女，2013年12月入伍，分配到吉隆邊防檢查站，負責出入境大廳秩序維護。2015年尼泊爾曾發生規模8.1地震，她參與搶救民眾，為獲得表揚的唯一女警。

失蹤女警文燕相片▼▼▼

土石流發生前2天，她父親文明勝給女兒發去一段陽台花開的影片，附言「家裏的花開了」，竟成為父女最後一次對話。文明勝哽咽表示，「第4天了，一直就沒有更好的消息。我個人認為很渺茫了，但是只要有一線希望，我都要等，我要等到最好的結果。哪怕她是傷了殘了，只要她還活著我就滿意了。」

文明勝透過社交媒體說，女兒本來下個月休假，大家都期待著奇蹟出現，

我們都很想你，請妳一定不要丟下我們。

目前大陸方面搜救工作持續進行，而文燕值守13年的驗證台區域，如今只剩扭曲鋼筋和厚厚泥沙，目前尚未發現倖存者，讓人為之揪心。

【延伸閱讀】尼泊爾泥石流逾800死亡 時間軸曝光 3個月前曾向中國求預警資訊

+ 7

延伸閲讀：

9韓籍工程師失聯！尼泊爾「UT-1水電廠」沖毀 報告曾指風險高

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】