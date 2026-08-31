西藏泥石流｜未來3天多雨恐加劇堰塞湖險情　現場人停機不歇搜救

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日發生泥石流，截至29日晚上6時，西藏吉隆縣的遇難人數增至16人，仍有546人失蹤。

8月31日，中國氣象局預計，吉隆縣今後3天多降雨，或抬高河湖水位加劇堰塞湖險情。



中國氣象局預計，吉隆縣今後3天多降雨，或抬高河湖水位加劇堰塞湖險情。（央視）

據中國氣象局的天氣預報，吉隆縣今後3天多降雨天氣，小雨為主，累計降水量10至35毫米。降水天氣易導致日喀則至吉隆縣路段、吉隆縣至吉隆口岸路段路面濕滑。

自8月31日起，西藏西北部到東部以及四川西部多地普遍會被降雨覆蓋，西藏東南部的部分地區降雨最強，多地會有中到大雨、局地暴雨。持續降雨可能會抬高河湖水位，或加劇堰塞湖險情。

8月28日拍攝的日喀則市吉隆縣吉隆口岸上遊堰塞湖區域（無人機照片）。（新華社）

西藏泥石流：吉隆口岸大樓只剩鋼筋骨架。（央視新聞）

各方救援力量動用挖掘機、裝載機等大型救援設備，採取「分層開挖、分段作業」的方式，清理泥石流堆積物、拓寬路面、修復災毀路基。截至8月30日下午3時，武警官兵已拓寬道路200餘米，清理泥石流堆積物2000餘立方米。擴寬道路後，救援官兵將繼續到各重點受災路段，採取「人停機不歇」的方式，三班輪流工作。

受災核心區被大量淤泥覆蓋，淤泥深度超過1米。救援人員依托繩索系統搭建安全防護鏈路，運用搜救犬搜索、生命探測儀探測等多種手段，持續搜索排查重點區域。