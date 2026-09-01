俄羅斯財長獲邀出席美國G20會議　期間與貝森特會談　歐洲不滿

俄羅斯財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）周一（8月31日）意外現身二十國集團（G20）財長與中央銀行行長會議。此次邀請由美國特朗普政府發出，引發歐洲官員的譴責和抗議。



綜合彭博社和《紐約時報》報道，俄羅斯政府發表聲明說，俄財長西盧安諾夫星期一在美國北卡羅來納州阿什維爾（Asheville）舉行的G20會議期間，與美國財長貝森特（Scott Bessent）舉行了會談。

聲明稱，兩人討論了雙邊金融合作以及G20框架下的合作。

這是自俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或浦亭）2022年對烏克蘭發動軍事行動以來，西盧安諾夫首次出席G20會議。

圖為2026年8月31日，俄羅斯財長西盧安諾夫（左二）出席在美國北卡羅來納州阿什維爾（Asheville）舉行的G20財長及央行行長會議。（Reuters）

此次會談標誌着美俄經濟高層罕見的接觸，由於烏克蘭戰爭以及西方對俄羅斯實施全面制裁，美俄關係依然緊張。

西盧安諾夫現身阿什維爾，引發歐洲官員的反對。德國副總理兼財長克林拜爾（Lars Klingbeil）表示，他和歐洲同僚拒絕與西盧安諾夫一起進行傳統的G20集體合照。

克林拜爾說：「俄羅斯已經四年沒有參加G20會議，現在俄財長再度參會，這顯示有人正試圖將目前的局面『常態化』，因此我們更要堅決地抵制這種做法。眼下，我們與俄羅斯之間沒有任何正常關係可言。」

德國副總理兼財長克林拜爾（Lars Klingbeil）不滿俄羅斯財長西盧安諾夫獲邀出席G20會議。（Reuters）

克林拜爾還稱：「邀請俄財長參會令我感到惱火，美方應該表明，不是把俄財長當一般與會代表接待。」

莫斯科與華盛頓之間任何更廣泛的經濟改善，都可能涉及制裁、金融限制以及如何處置被凍結的俄羅斯資產等問題。

在俄烏戰爭期間，西盧安諾夫一直掌管俄羅斯財政，其中包括大幅增加國防開支，並致力於緩解西方制裁對俄羅斯經濟的衝擊。

貝森特負責美國對俄羅斯的制裁政策。美國全國廣播公司（NBC News）引述美國財政部消息稱，貝森特與西盧安諾夫討論了美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的烏克蘭和平計劃。

美國財政部未回應置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

