白宮證實美國陸軍部長辭職　傳與赫格塞思長期不和

美國白宮周一（8月31日）證實，美國陸軍部長德里斯科爾（Dan Driscoll）已遞交辭呈。



《華爾街日報》8月21日引述知情人士的話報道，德里斯科爾預計將於今年年底前卸任，甚至可能更早，原因是他與國防部長（又稱戰爭部長）赫格塞思（Pete Hegseth）關係緊張，兩人之間的矛盾已經持續數月。

白宮首席副新聞秘書凱利（Anna Kelly）周一被問及德里斯科爾辭職的報道時並未予以否認。

凱利稱德里斯科爾非常高效地推進了總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）「讓美國再次偉大」的議程，並讚揚他在美軍軍事行動中的「傑出領導力」。

2026年3月7日，美國特拉華州，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth，左二）、美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll，中）等人，向裝着在伊朗戰爭中陣亡美軍士兵的遺體轉運箱作出敬禮動作。 （Getty Images）

她還補充說：「得益於德里斯科爾與總司令（指特朗普）及戰爭部長的共同努力，美國陸軍比以往任何時候都更加強大。」

如果德里斯科爾的辭呈獲批，他將成為特朗普政府最新一位離職的高級軍事官員。

德里斯科爾於2025年2月起擔任美國陸軍部長。《華爾街日報》此前報道，德里斯科爾任內與前陸軍參謀長喬治（Randy George）建立了密切的合作關係。

2026年4月16日，美國華盛頓特區，美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscol）在國會大廈，出席關於陸軍預算的聽證會時發表講話。（Getty Images）

今年4月，赫格塞思在未作任何解釋的情況下解除了喬治的職務，並任命時任陸軍副參謀長拉尼夫（Christopher LaNeve）擔任代陸軍參謀長，拉尼夫曾擔任赫格塞思的高級軍事助理。此舉引發國會共和黨議員批評。其後，德里斯科爾在國會聽證會上被問及喬治被解職一事時稱，喬治是「一位了不起的變革型領導者」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

