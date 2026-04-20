WSJ曝美軍高層內訌：防長赫格塞思呵斥陸軍部長「我才是負責人」

美國《華爾街日報》（The Wall Street Journal）4月19日引述知情人士，當美軍正陷於又一場中東戰爭泥潭之際，軍方高層的不和亦漸漸曝光。



《華爾街日報》報道指，美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）在2025年初剛到五角大樓上任不久，便帶着一項提議走進其上司的辦公室。作為美國副總統萬斯（JD Vance）的長期好友兼助手，他提出可安排萬斯與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪問部隊，與士兵會面並討論陸軍改革。

對於德里斯科爾此舉，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）當場提高嗓門並告訴德里斯科爾，自己才是軍方負責人，並命令對方不要越俎代庖，會面最終草草收場。報道提到，這一此前未被披露的衝突，只是2人之間關係日益緊張的開端而已。

2026年4月16日，美國華盛頓特區，美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscol）在國會大廈，出席關於陸軍預算的聽證會時發表講話。（Getty）

這種緊張關係在當地時間16日公開化，德里斯科爾當日在國會聽證會上對議員表示，他非常欣賞前陸軍參謀長喬治（Randy George）。後者於2日被赫格塞思解除了陸軍參謀長職務，而當時德里斯科爾正在休假。

雖然有白宮官員堅稱，赫格塞思獲得了特朗普的信任，而後者對他領導國防部的表現感到滿意。然而，《華爾街日報》強調，這場異常公開的爭執以及在戰爭期間解僱一位備受尊敬的將領，引發了國防部內部及部份特朗普陣營人士對赫格塞思領導能力的新一輪批評。

同時，這也引發外界質疑，在當前全球軍事部署空前的情況下，赫格塞思是否會以個人恩怨來左右某些決策？

據報道，熟悉赫格塞思和德里斯科爾的人士表示，他們的關係一開始就充滿了緊張。在德里斯科爾提議安排白宮頭兩號人物訪問部隊後，雙方就此事爆發爭執。此後的整個春季，緊張局勢不斷升級，而赫格塞思也醜聞纏身。

2026年3月23日，田納西州孟菲斯，美國總統特朗普（Donald Trump）和國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在空軍國民警衛隊基地出席公共安全圓桌會議。 （Reuters）

去年3月，美國《大西洋月刊》（The Atlantic）一名記者披露，赫格塞思曾在與時任美國總統國家安全事務助理沃爾茲（Mike Waltz）的Signal聊天中發布過機密作戰計劃。次月，赫格塞思的三名高級助手因被指控泄露機密信息而被逐出國防部。不過，這些助手否認有任何不當行為，最終也沒有人對他們提起訴訟。

知情人士稱，赫格塞思擔心特朗普正考慮由德里斯科爾取代自己。後者與萬斯關係密切，兩人曾同在耶魯大學法學院就讀，德里斯科爾在政府內部被普遍視為「職位穩固」。

事實上，赫格塞思上任伊始，便開始對付陸軍領導層，解僱或排擠與退役將領米利（Mark Milley）關係密切的軍官。米利曾擔任美軍參謀長聯席會議主席，並與特朗普也有過衝突。

2026年4月6日，美國華盛頓，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在白宮新聞發布室與總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）舉行新聞發布會。（Reuters）

特朗普去年11月派遣德里斯科爾前往烏克蘭，協助該國與俄羅斯就和平協議進行談判。對於一名負責訓練和裝備士兵領導和平談判而非文職官員來說，這是一項不同尋常的任務。這引發了國防部內部的廣泛質疑，為何選擇德里斯科爾而非他的上司赫格塞思來執行這項任務？

據數名知情人士透露，赫格塞思曾告訴同事，他希望白宮將德里斯科爾從俄烏談判中撤出。而不久之後，德里斯科爾被暫時調離了這項備受矚目的職務，他的許多場記者會也被取消。

《華爾街日報》稱，赫格塞思與德里斯科爾到2026年年初次發生衝突，此次圍繞的是人事問題。

知情人士稱，赫格塞思及其助手要求德里斯科爾從一份高度篩選的准將晉升名單中刪除數名軍官，包括黑人和女性軍官，以及米利的前發言人巴特勒（Dave Butler）。然而，德里斯科爾多次拒絕將這些陸軍軍官從名單中剔除。

據一些了解內情的人士透露，赫格塞思2月初把德里斯科爾叫到他的辦公室，原本計劃進行一次15分鐘的會面。然而，這次會面演變成了一場持續一個多小時的激烈爭論，期間赫格塞思命令德里斯科爾解除巴特勒的陸軍高級通訊顧問職務。

2026年3月7日，美國特拉華州，美美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth，左2）、美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll，中）等人，向裝着在伊朗戰爭中陣亡美軍士兵的遺體轉運箱作出敬禮動作。 （Getty）

美國《紐約時報》後來曝光上述晉升名單事件，使雙方的摩擦最終達到頂峰。據知情人士透露，赫格塞思及其助手懷疑是喬治泄露消息，並決定要求他辭職。

赫格塞思任命他自己的前高級軍事助理拉內夫（Christopher LaNeve）接替喬治。同時，赫格塞思還解僱另外兩名陸軍高級軍官。

一些共和黨籍議員讚揚德里斯科爾對陸軍的領導，同時對赫格塞思對待喬治的方式表示遺憾。

阿肯色州共和黨眾議員沃馬克（Steve Womack）是一名退役的陸軍國民警衛隊上校，他表示，「喬治是我們陸軍的傑出代表，我也對他離開軍隊時的境況感到遺憾，我認為我們的國家也會為此感到遺憾。」

知情人士稱，近幾週以來，國防部首席發言人帕內爾（Sean Parnell）曾向政府官員表示，赫格塞思承諾在德里斯科爾離職後提名他出任陸軍部長。不過，帕內爾否認了這一說法，並在一份聲明中表示「他完全專注於當前職責」。

2008年9月28日，圖為美國國防部五角大樓（Pentagon）的鳥瞰圖。（Reuters）

就在喬治被解職的幾天後，德里斯科爾曾向《華盛頓郵報》發表一份不同尋常的聲明。他在聲明中說：「在總統特朗普手下工作是我畢生的榮幸，我將繼續全力以赴，為美國打造世界上最強大的陸軍。我沒有離開或辭去陸軍部長職務的計劃。」聲明中，他沒有提及赫格塞思。

對於國防部的這兩名重要人物，白宮副發言人凱利（Anna Kelly）在一份聲明中讚揚了赫格塞思和德里斯科爾。她說：「在赫格塞思和德里斯科爾等領導人的幫助下，特朗普總統有效地恢復了我們軍隊對戰備和殺傷力的重視。」

代表國防部發言的帕內爾則堅稱，赫格塞思與各軍種部長都保持着良好的工作關係，包括德里斯科爾。

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