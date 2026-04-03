美國陸軍參謀長突遭解職　赫格塞思為軍方高層「大洗牌」

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）4月2日要求陸軍參謀長喬治（Gen. Randy George）上將立即退休，是赫格塞思上任後撤換的十餘名高階軍官之一。



國防部五角大樓發言人帕內爾（Sean Parnell）證實，喬治將立即退休，國防部感謝其數十年的服役。喬治於2023年經時任總統拜登（Joe Biden）提名、參議院確認後出任第41任陸軍參謀長，原定任期至2027年。

圖為2025年9月19日，美國陸軍參謀長喬治（Gen. Randy George）在華盛頓一個活動上發言。（Reuters）

陸軍參謀長職務將由現任陸軍副參謀長、曾任赫格塞思軍事助理的拉內夫（Gen. Christopher LaNeve）上將暫代。帕內爾稱拉內夫是「久經戰陣的領導者」，深受赫格塞思信任以執行本屆政府願景。

哥倫比亞廣播公司（CBS）同日引述知情人士指，除了喬治，赫格塞思亦辭退兩名高級軍官，包括陸軍轉型與訓練司令部指揮官霍德恩（Gen. David Hodne）上將及陸軍牧師團主管格林（Maj. Gen. William Green）少將。分析指此舉旨在安排能徹底執行總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與其本人對陸軍願景的領導層。