莫迪晤普京　力促結束俄烏戰爭：戰火每延續一天　人類就倒退一步

印度總理莫迪（Narendra Modi）在吉爾吉斯出席上海合作組織峰會期間，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面，促請對方為整個人類著想，應盡快結束俄烏戰爭。



路透社報道，莫迪與普京會晤時，以「朋友」稱呼對方，並大讚兩國的經濟關係。他重申，印度支持所有推動俄烏停火的努力，將來亦會繼續支持類似措施。

莫迪又指出，戰火每天延續，人類就會倒退一步；而邁向和平的每一步，則為全人類帶來和平的真正希望。他強調，各方需要由無止境的戰爭步向為戰爭劃上句號，終止敵對關係，重申大家需要準備地向這個方向邁進。

圖為2026年8月31日，印度總理莫迪在吉爾吉斯出席上合組織峰會期間，與俄羅斯總統普京會面，敦促對方盡快結束俄烏戰爭。（Reuters）

根據俄羅斯國營傳媒報道，普京回應莫迪的呼籲時，稱「正走向進一步」，並向對方講述這場戰爭的進展。

俄烏戰爭已經持續超過四年，俄羅斯對烏克蘭的導彈及無人機攻擊未有緩和，莫斯科9月1日聲稱空襲烏克蘭南部黑海城市敖德薩（Odesa）的軍事及能源設施，烏克蘭救援部門指，當地港口基建遇襲；總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）同日表示，俄軍在過去一晚的空襲造成12人喪生，當中包括印度公民。

圖為2026年9月1日，烏克蘭基輔州城鎮波里斯皮爾（Boryspil）遭俄羅斯導彈攻擊後，現場一片凌亂。（Reuters）

而烏克蘭則以無人機反擊，以薩馬拉州（Samara）的煉油重鎮新庫伊比雪夫斯克（Novokuibyshevsk）作為目標。