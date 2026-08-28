特朗普：普京不會攻擊北約領土　形容CIA局長訪俄屬「例行公事」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）不會攻擊北約（NATO）成員國，並淡化了關於中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（ohn Ratcliffe）警告俄方不要攻擊北約國家的媒體報道。



路透社報道，特朗普周四（8月27日）在白宮橢圓形辦公室回答記者提問時說，他同普京進行過很好的交談。

特朗普說：「他不會攻擊北約領土。」

同日早前，特朗普接受美國新聞網Axios電話採訪時也發表類似的講話。他稱拉特克利夫訪問俄羅斯屬「例行公事」，並對媒體相關報道感到不解。

特朗普說：「拉特克利夫每半年或一年會見一次他的俄羅斯同行。他們關係很好。當時沒有傳達甚麼特別的信息，也沒發生甚麼不同尋常的事。」

2025年8月15日，美國阿拉斯加州安克雷奇，總統特朗普（Donald Trump，右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）會面，就結束烏克蘭戰爭進行談判。

兩名知情人士告訴路透社，拉特克利夫在莫斯科確實提到了俄羅斯可能對北約成員國發動軍事行動，但尚不清楚這是否是他此次行程的唯一目的。

其中一名知情人士稱，雙方討論了多個議題，包括俄羅斯對伊朗的支持，這已令美國感到不滿。由於涉及美國情報，兩名消息人士要求不具名。

圖為美國總統特朗普與中情局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）。（Reuters）

圖為歐洲和美國情報官員長期監測俄羅斯在歐洲的破壞活動和灰色地帶襲擊，這些行動並未達到全面戰爭的門檻，俄方目的通常是為了削弱北約團結，以及各成員國支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的意願。

《華爾街日報》26日報道，拉特克利夫25日突然飛往莫斯科，意在警告俄羅斯不要攻擊北約成員國。中央情報局拒絕對報道置評。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫26日證實，拉特克利夫訪問俄羅斯。

2026年1月3日，美國總統特朗普與中央情報局長拉特克利夫（John Ratcliffe）等人坐在位於佛羅里達州的海湖莊園內，觀看美軍對委內瑞拉發動的軍事行動。 （Reuters）

這是自拉特克利夫的前任伯恩斯（William Burns）於2021年11月與普京舉行會談以來，美國情報機構負責人首次訪問莫斯科。在伯恩斯與普京會晤的大約三個月後，普京就發動了對烏克蘭的入侵。

本文獲《聯合早報》授權轉載

