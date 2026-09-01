習近平上合峰會提4主張　包括應對跨國犯罪　防外部勢力干涉內政

中國國家主席習近平9月1日上午在吉爾吉斯首都比什凱克出席上海合作組織成員國元首理事會第26次會議，他發表講話提出4點主張，包括倡導普惠包容的經濟全球化，營造普遍安全的環境，統籌應對跨國有組織犯罪、毒品走私和電信詐騙，嚴防外部勢力干涉各國內政等。



在峰會上，習近平與上合組織成員國領導人集體合照，隨後發表講話，他談到今年是上海合作組織成立25周年，指25年前面對冷戰的深刻教訓、「三股勢力」的現實威脅和各國人民對和平與發展的熱切期盼，維護主權、安全、發展利益成為地區國家普遍共識，上海合作組織應運而生，一步步成為世界上幅員最廣、人口最多、發展潛力巨大的新型區域合作組織。

中國國家主席習近平9月1日上午在吉爾吉斯首都比什凱克出席上海合作組織成員國元首理事會第26次會議（Kyrgyz Presidential Press Service/Handout via REUTERS）

他稱25年後的今天，世界百年變局加速演進，對話和對抗、共贏和零和、多邊和單邊激烈博弈，戰爭陰霾並未遠去，上海合作組織應勇擔歷史責任，主動引領歷史航向。

習近平提出4點主張，包括第一，堅持發展優先，開創共同繁榮的前景，倡導普惠包容的經濟全球化，鞏固貿易投資、互聯互通、能源資源等傳統領域合作，拓展人工智能、數碼經濟、綠色產業、綠色礦產等新興領域合作，推動區域合作走深走實、提質升級。中方將面向上海合作組織國家建設國際人工智能應用合作中心，在天津成立中國－上海合作組織口岸經濟合作中心，在未來3年同上海合作組織國家聯合實施100個科技合作項目。

打擊毒品走私和電訊詐騙

第二是堅持安全為要，營造普遍安全的環境，統籌應對傳統和非傳統安全威脅，打擊「三股勢力」、跨國有組織犯罪、毒品走私和電訊詐騙，加強信息、生物、外空安全合作，嚴防外部勢力干涉各國內政、危害政治安全、破壞地區穩定。中方支持盡早啟用上海合作組織「四個安全中心」，提高成員國應對安全威脅和挑戰的能力。

第三是堅持以人為本，統籌考慮各國歷史文化、社會制度、發展階段特點，構建立法機構、政黨、學校、智庫、企業、媒體等合作網絡，促進民間交往，中方將成立中國－上海合作組織基礎教育合作中心，並願繼續通過孔子學院、魯班工坊等項目搭建交流互鑒、民心相通的橋樑。

中國國家主席習近平9月1日上午在吉爾吉斯首都比什凱克出席上海合作組織成員國元首理事會第26次會議（Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS）

他稱第四是堅持對話協商，完善公平有序的治理，堅持大小國家一律平等，堅持地區事務共商共議、聚同化異，以對話協商妥處矛盾分歧，中方支持上海合作組織就踐行全球治理倡議開展示範性合作，倡議繼續完善上海合作組織運作機制，提升決策和執行效率。

在峰會上，成員國領導人簽署並發表《上海合作組織成員國元首理事會比什凱克宣言》，批准修改和補充《上海合作組織憲章》議定書、應對安全威脅與挑戰綜合中心條例、禁毒中心條例，通過加強安全、經濟、人文合作和組織建設等28份成果文件。

會議並決定由巴基斯坦接任2026至2027年度上海合作組織輪值主席國。