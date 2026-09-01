習近平即將訪問埃及　署名文章稱冀深化全面戰略夥伴關係

國家主席習近平即將對埃及進行國事訪問，他9月1日在埃及《金字塔報》、《消息報》、《共和國報》發表題為〈風雨同舟七十載，踔厲奮發新征程〉的署名文章，稱這是他擔任中國國家主席以來，第二次到訪埃及。他期待與埃及塞西（Abdel Fattah el-Sisi）暢敘友誼、共商合作，為深化中埃全面戰略夥伴關係擘畫新藍圖。



2024年5月29日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂同來華出席中國-阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議開幕式並進行國事訪問的埃及總統塞西舉行會談。圖為習近平同塞西握手合照。（新華社）

習近平此行應塞西邀請，其對上一次訪問埃及為2016年。他9月1日在埃及發表的署名文章提到，埃及是中國在阿拉伯世界和非洲的重要貿易和投資夥伴，是最早參與共建「一帶一路」的國家之一。10年前，他和塞西共同揭牌的中埃蘇伊士經貿合作區，給當地帶來大量投資和就業，助力埃及加速現代化進程。

圖為2026年8月31日，中國國家主席習近平在吉爾吉斯首都比什凱克出席歡迎儀式。（Reuters）

中埃兩國都處在發展振興的關鍵階段。中國「十五五」開局良好，願同埃方一道，深化全面戰略夥伴關係，推進中埃命運共同體建設，攜手實現現代化。

習近平指出，當前中埃兩國在維護國際秩序、倡導公平正義、踐行多邊主義等方面有著共同的目標和追求，雙方都堅定支持巴勒斯坦人民恢覆民族合法權利的正義事業，都致力於推動熱點問題政治解決、實現地區和平穩定，彰顯全球南方國家聯合自強、堅守公平正義的責任和擔當。

他表示，兩國要互利共贏，做攜手發展的標桿。兩國要並肩前行，做維護公平正義的先鋒。當前，世界百年變局加速演進，國際形勢變亂交織。中埃兩國同為發展中大國和全球南方重要國家，要踐行真正的多邊主義，加強多邊協作，共同落實好四大全球倡議，積極維護世界和平穩定、捍衛國際公平正義。