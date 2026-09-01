日本調查35%年輕人無計劃結婚　憂慮收入及追求個人愛好是主因

8月31日，日本兒童及家庭事務廳公布首次針對年輕人的大規模調查的初步結果。 35.1%的未婚人士表示「沒有結婚的打算」。相當一部分人認為經濟收入不穩定，和個人休閒時間減少是阻礙他們結婚的主要因素。



日本媒體就年輕人結婚意向調查的報道：

據每日新聞報道，該部門於5月20日展開一項線上調查，目標族群為約10萬名15至39歲的年輕人。截至7月23日，統計結果顯示共收到67,905份有效回覆。按性別劃分，男性佔35.6%，女性佔62.2%，其他性別佔2.2%

在43,529名未婚人士中，35.1%的人表示並沒有結婚的打算。 37.5%的人表示「最終想要結婚」，7.7%的人表示「想在5年內結婚」，10.3%的人表示「想在2至3年內結婚」，9.5%的人表示「想要立即結婚」。

有關結婚障礙的問題，對經濟收入感到焦慮佔40%，其次是缺乏個人嗜好時間和缺乏結識新朋友的機會。在所有年齡層中，女性比男性更傾向於提及缺乏結識新朋友的機會，以及家務和育兒分工不均。當被問到她們認為比婚姻更重要的是什麼時，超過50%的女性表示「享受休閒和個人嗜好」。

此外，當被問到日常憂慮時，有很大一部分受訪者表示與外表和人際關係有關。 56.7%的受訪者表示「不喜歡自己的外表（外表/身材）」，這一比例在未婚女性中尤為突出。其他常見憂慮包括「難以建立戀愛關係」（56.3%）和「難以信任他人」（55.5%）。