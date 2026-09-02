特朗普稱新一輪打擊正當　伊朗若報復將被更猛烈攻勢

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月1日表示，美國已對霍爾木茲海峽附近的伊朗目標發動「大規模且強力」的打擊。他警告伊朗不要報復，揚言如果伊朗再犯錯誤，這個國家將被徹底抹除。



不過，伊朗武裝部隊總參謀部表示，美國在該地區的基地將成為伊朗導彈和無人機的打擊目標。 伊朗革命衛隊也稱，嚴厲的懲罰正等待著侵略者，美國將為其新的襲擊行動感到後悔。



2026年8月31日，伊朗德黑蘭一棟建築物上畫有美國總統特朗普（Donald Trump）的肖像。（Majid Asgaripour/WANA via REUTERS）

特朗普稱已給伊朗很多次機會

特朗普在社交平台表示，美軍針對伊朗的打擊，是針對伊朗在霍爾木茲海峽布設水雷，以及向美軍駐約旦基地發射導彈的回應。他特別提到，目前霍爾木茲海峽已無水雷，已被美方完全清除或引爆。而伊朗向美軍基地的攻擊，導彈也全部被成功攔截。

特朗普再次稱呼伊朗為「失敗國家」，稱美國的打擊「完全正當」，警告對方如果進行報復，將遭到更猛烈、更高強度的打擊。他又表示，但那還不是最致命的，「最終打擊正在醞釀之中，一旦結束，伊朗將所剩無幾」。不過，他並未進一步說明。

他同日接受霍士新聞（Fox News）採訪時又稱，此前與伊朗達成的協議毫無價值，他已給了伊朗很多機會。但伊朗各種不當行為遏之不絕，「他們又瘋又蠢」。

特朗普重申，同日對伊朗的打擊規模非常大，如果伊朗反擊，美國將以更強的力量打擊它。他又批評，伊朗試圖重建雷達，「我們一直等到他們快建好了才出手打擊」。

伊朗揚言打擊地區內美軍基地

隨著美軍9月1日繼續進行空襲，伊朗武裝部隊總參謀部表示，美國恐怖主義軍隊無論多麼執意作惡，都必須承受更重大、更慘重的損失。美國在該地區的基地，將成為伊朗導彈和無人機的打擊目標。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）也引述高級軍事消息人士稱，伊朗將以數倍力度還擊美國。