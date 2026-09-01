美媒：特朗普擬向伊朗發動有限度打擊　以防霍爾木茲船隻受襲

美國媒體8月31日引述官員消息稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及其高層官員，近期正考慮對伊朗發動有限度打擊，以阻止其重建雷達和導彈能力，以攻擊在霍爾木茲海峽的船隻。



2026年8月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園主持一場以開學為主題的活動，以宣傳其政府的教育政策。（Reuters）

美國Axios引述3名美國官員消息稱，這項計劃由美國中央司令部（CENTCOM）在過去一周制定，並得到了國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）支持。在與伊朗最新一輪交火前，特朗普尚未批准該計劃。但鑑於局勢再次升級，他可能會予以批准。

官員表示，該計劃旨在降低伊朗襲擊油輪、美國海軍艦艇和空軍飛機的風險。此外，美國中央司令部擔心，伊朗將在霍爾木茲海峽重建其雷達、防空和反艦導彈能力，以更精確地打擊船隻。

有美國官員透露，近日美軍一架F-35戰機於霍爾木茲海峽為其他船隻提供掩護時，遭到伊朗發射防空導彈，雖然導彈不足以構成威脅，但顯示伊朗正試圖重建其軍事能力。

2026年6月15日，霍爾木茲海峽，圖為空中俯瞰下可見有船隻在海峽中航行。（Reuters）

中央司令部近日向赫格塞思、參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）及白宮表示，為確保油輪安全駛離海峽，美軍可能需要定期對伊朗發動打擊。

報道指出，相關內容獲赫格塞思支持，雖然白宮至上周仍未批准行動，以避免與伊朗局勢升級。不過，隨著伊朗8月30日對美軍駐約旦基地的攻擊，可能會改變特朗普的想法。

特朗普31日接受霍士新聞（Fox News）訪問時稱，美國將重擊伊朗作為回應。