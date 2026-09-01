特朗普揚言將重擊伊朗　反擊美軍駐約旦基地受襲

為報復美軍打擊拉臘克島（Larak），伊朗以導彈攻擊駐約旦境內的兩個美國空軍基地。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月31日對此表示，將會重擊伊朗作為回應。



2026年8月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園主持一場以開學為主題的活動，以宣傳其政府的教育政策。（Reuters）

美國霍士新聞（Fox News）報道，特朗普受訪時稱，伊朗必將遭到美方反擊。他又表示，對於伊朗對美軍基地的攻擊，美方防空系統擊落了所有可能造成破壞的伊朗導彈，並且美國對伊朗實施的新經濟制裁正產生重大影響。

在此之前，特朗普在社交媒體發布了兩段視頻，顯示伊朗主要石油出口碼頭發生爆炸，並配上「哈爾克島（Kharg Island）被炸成碎片！」的字眼。

路透社引述伊朗消息人士稱，美伊於8月30日的再次交火，是一場「有限度且可控的衝突」，但如果伊朗再次遭到攻擊，德黑蘭將予以強硬回應。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於8月31日表示，伊朗之所以採取軍事反擊，是因為新的制裁正在對其本已疲軟的經濟造成打擊。貝森特前一天向路透社表示，為加強向伊朗施壓，新的二級制裁措施可能每周都會公布，初期重點將放在銀行業。