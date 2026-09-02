避免政府停擺　臨時開支法案獲美國眾議院通過　已送交特朗普簽署

美國眾議院9月1日以370票對48票通過臨時開支法案，延長聯邦政府運作至12月11日，避免10月1日新財政年度開始時陷入停擺。這項法案已送交總統特朗普（Donald Trump）簽署。



路透社報道，參議院已於8月8日通過該項臨時撥款措施。由於國會至今未能完成任何一項全年開支法案，政府資金原定10月1日屆滿，臨時法案成為避免停擺的唯一途徑。

圖為美國國會大樓的圓頂。（Reuters）

報道指，特朗普第二任期以來，共和黨控制的國會與民主黨少數派激烈對抗，已造成三次政府局部停擺，累計161天，創下歷史紀錄，今次兩黨都無意在11月中期選舉前再陷停擺，以免進一步激怒已因物價高企、對伊朗戰爭及關稅問題不滿的選民。

眾議院撥款委員會主席科爾（Tom Cole）在辯論中直言：「這將讓國會有時間度過11月選舉。」委員會資深民主黨議員德勞羅（Rosa DeLauro）則表示，法案是國會重奪憲法開支權的第一步，「管錢的權力在國會，這是我們的專屬責任」。

然而，報道認為，臨時法案並無解決美國的重大財政問題。國債上月已突破40萬億美元，而法案將開支決定推遲15周，國會12月仍需面對撰寫及通過12項全年開支法案的艱巨任務。11月3日中期選舉後國會控制權誰屬，將直接影響談判走向。