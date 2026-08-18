美軍班福特號驅逐艦在南海斷電4日　酷熱下沒冷氣廁所及供餐停擺

美媒8月17日引述美國海軍聲明，證實美軍班福特號驅逐艦（USS Benfold）自7月24日在酷熱的南海海域斷電4天失去動力，船上官兵連續四天沒空調可用，廁所、供餐服務也受影響。



美國海軍第七艦隊發言人17日在發給美媒的聲明中表示，停電是由涉及發電機的工程故障所引起，沒有機組人員受傷，但他們仍在調查停電的確切起因。

發言人表示，班福特號當時除了行動能力外，軍艦的廚房供餐服務、廁所、空調和供水也受到影響。

2023年4月17日，韓國、美國、 日本海軍軍艦在國際水域進行聯合海上演習，圖中中間的軍艦為美國導彈驅逐艦USS Benfold。（Getty）

據報道，發言人沒給出班福特號發生故障的具體地點，但氣象記錄顯示南海海域在7月下旬的日間溫度平均在攝氏32度到37度之間，意味着船上士兵當時在沒有空調下，須苦挨酷熱的天氣。

發言人又提到，該軍艦發生故障後，同行的「華盛頓號」（USS George Washington）航母戰鬥群已即時提供支援，其中巡洋艦USS Robert Smalls負責為故障軍艦上的船員提供膳食。

班福特號其後被拖往位於菲律賓的港口進行維修，並已經於8月8日完成維修。

2004年8月28日，美軍導彈驅逐艦USS Benfold在進行海上補給作業。（Getty）

美國海軍最近頻頻傳出其軍艦內部環境惡劣的消息，美媒此前報道，航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）在長期部署下，艦上的生活條件惡化，導致船員出現精神崩潰的情況。