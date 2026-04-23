結束停擺有望？　美國參議院通過國土安全部700億美元預算案

美國參議院4月23日（周四）投票通過一項700億美元（約5460億港元）的國土安全部（DHS）預算案，該方案計劃為美國移民及海關執法局（ICE）與邊境巡邏隊提供資金，並將隨後送交眾議院。若眾議院亦通過該預算案，國會各委員會將制定使用細則，最終由特朗普（Donald Trump）簽署成為法律。



自二月中旬以來，美國國土安全部一直處於部份停擺狀態。美國全國廣播公司新聞網（NBC News）報道，這項700億美元的預算決議案將為ICE及邊境巡邏隊提供三年資金，直到特朗普第二任期結束。

2026年3月23日，美國數百名移民及海關執法局（ICE）人員被命令部署至機場，以填補運輸安全管理局（TSA）人力缺口。（Reuters）

參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）表示，「我們面前還有多步驟的流程，但最終共和黨人將有助於確保美國邊境安全，並阻止民主黨人削減這些重要機構的資金。」

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）則稱，「共和黨人不應該把數千億美元投入ICE與邊境巡邏隊，而應該與民主黨人合作，降低民眾的自付費用。」

2026年2月12日，美國參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）在國會山莊向媒體發表演說。（Reuters）

美國國土安全部自二月中起部份停擺，起因是聯邦探員射殺兩名抗議者後，民主黨人要求其改革。民主黨人表示，任何為國土安全部撥款的法案都應限制聯邦移民當局的權力，包括加強聯邦官員的身份識別，以及更多使用司法搜索令等。