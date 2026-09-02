貝森特：G20集團19國同意解決廉價出口問題　惟中國表示反對

美國財長貝森特（Scott Bessent）9月1日於二十國集團（G20）上表示，19個成員國已同意解決造成全球經濟失衡的「廉價出口」問題，但中國持反對意見。儘管兩國在貿易上僵持，但貝森特指美中在伊朗問題上取得部分共識，包括反對伊朗發展核武及維持霍爾木茲海峽航運暢通。



美媒報道，貝森特周二表示，能夠讓19個國家同意着手解決這個問題「令人難以置信」，這表明「問題的嚴重性」。他還稱，「世界其他國家或許需要認真思考，他們應該採取哪些措施來保護本國公民的就業和製造業基礎，以免所有生產活動都被轉移到海外。」

貝森特透露，特朗普（Donald Trump）和中國國家主席習近平將在本月會晤時討論AI政策。他強調，「我們所有人都有責任設立保障措施，以防止非國家行為體建構自己的模式」。

報道說，由於中國持不同意見，會議未能發表聯合聲明，改為由美國以輪值主席國身分發布主席聲明。

2026年9月1日，美國財長貝森特（Scott Bessent）在美國北卡羅來納州阿什維爾（Asheville）舉行的G20財長及央行行長會議新聞發布會上進行演講。（Reuters）

全球債務已達到353萬億美元，其中美國債務在8月達到創紀錄的40萬億美元。市場一直擔憂美國國債可能遭到拋售，但貝森特告訴記者，「我認為我們在債券市場方面並沒有處於任何危急境地」。

俄羅斯財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）的出席持續引發G20財長會議與會者的不滿。西盧安諾夫周一在會議期間會見了貝森特，但並未出現在部長們傳統的「全家福」合影中。