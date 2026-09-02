G20財長會議談全球貿易失衡　英國堅持對華務實政策

二十國集團（G20）財長會議圍繞全球貿易失衡展開討論之際，英國表明將繼續對中國採取「務實」貿易政策，不會輕易追隨美國擴大對中國商品設置貿易壁壘。



英國財政部首席秘書雷諾茲（Emma Reynolds）星期二（9月1日）在美國北卡羅來納州阿什維爾出席G20財金領導人會議時接受路透社訪問說，英國與中國保持務實關係，在雙方意見一致的領域合作，同時也會在存在分歧的問題上提出挑戰。

她說，如何減少全球經濟失衡是「敏感且棘手」的問題，英國將謹慎處理。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）此前呼籲G20國家考慮效仿美國，對中國商品採取更多貿易限制措施。被問及英國是否會回應這一做法時，雷諾茲強調，英國整體上仍希望維持開放貿易。

2026年9月1日，美國財長貝森特（Scott Bessent）在美國北卡羅來納州阿什維爾（Asheville）舉行的G20財長及央行行長會議新聞發布會上進行演講。（Reuters）

她說：「一般而言，我們是非常開放的貿易經濟體，我們相信自由貿易原則上比設置壁壘更好。」

雷諾茲同時指出，英國對友好國家維持開放貿易關係，但對伊朗、俄羅斯等發動戰爭或尋求獲取核武器的國家，則實施嚴格制裁和禁運措施。

此次G20會議也因俄羅斯代表出席而受到關注。部分歐洲國家對俄羅斯參與會議感到不滿，但貝森特星期二說，俄羅斯的參與沒有干擾會議進程。

他說，G20成員中有19國同意會議的主席聲明，顯示俄羅斯與會並未對會議產生實質影響。他承認部分歐洲國家對此「感覺不佳」，但強調保持接觸仍然非常重要。

美國總統特朗普（Donald Trump）同日則表示，這次G20財長會議進行了「非常富有成效且積極」的討論。

本文獲《聯合早報》授權轉載

