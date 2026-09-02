澤連斯基警告俄羅斯領空「不再安全」 普京譴責：國家恐怖主義
撰文：韓學敏
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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）9月1日警告，烏克蘭無人機將使俄羅斯領空在戰事持續期間變得「再無安全可言」。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）譴責此番言論是國家恐怖主義，他稱不能與「恐怖分子」談判。
法新社報道，澤連斯基警告使用俄羅斯領空的航空公司、保險公司及主要機場。他說烏方不針對民用航空，民航機不會受威脅，只是俄羅斯上空將有規模龐大的無人機。近月烏方無人機襲擊大增，俄羅斯多個機場的航班屢因無人機逼近而中斷。
對此，普京承認烏軍襲擊已損毀俄方包括煉油廠在內的民用設施，並表示俄軍正加快進攻節奏。
此前，俄羅斯新一輪導彈及無人機襲擊造成基輔及周邊地區至少12人死亡。澤連斯基稱：「烏方不願無辜者喪命，故警告盟友，俄羅斯領空安全的日子已經結束。」並稱若盟友要求，烏方願通過外交與談判，在特定時段和特定航線上撤走無人機。
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