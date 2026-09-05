「割禮」慘變「葬禮」？　南非刀片割禮質素參差　43男童無辜喪命

南非傳統割禮啟蒙儀式（Ulwaluko）今年造成逾43名男童死亡，數十人受重創。



據《每日郵報》（Daily Mail）8月31日報道，割禮儀式每年冬夏各一次，男童須與家人分離三週，在啟蒙學校接受割禮，象徵長大成人。割禮本應由經驗豐富的傳統外科醫生施行，但不少個案由非法學校的無技術者以生銹舊矛、剪刀或刀片操刀。死者多因壞疽、敗血症及嚴重脫水喪命，亦有男童因不願就範而遭刺死、溺斃或打死。

資料圖片：割禮儀式所用工具（X@MarioNawfal）

南非政府委託報告記錄，2021至2024年間322名男童死亡，數千人住院或須截肢；報告歸咎犯罪集團開設非法啟蒙學校、聘用未受訓練執刀者及護理人員；2024年全年則有93人死亡、11宗陰莖切除。南非傳統事務部長赫拉比薩（Velenkosini Hlabisa）對43人死亡深表關注，慰問家屬，譴責非法啟蒙學校持續營運，促各方消除可預防的死亡、傷害及罪案。

南非已禁止開辦未註冊啟蒙學校，要求傳統外科醫生受訓並具資格，警方亦獲授權取締非法營地、拘捕負責人，至今關閉42間學校、拘捕40人、救出180人。惟儀式對不少社群仍重要，未受禮者不得出席部族會議、社交活動或成婚。