南非「死亡割禮」2個月內41人喪命　家長送孩子進無牌學校變死別

傳統儀式奪命！南非當局公布一項驚人數據，在2025年的11及12月期間，至少有41名青年因參與傳統成年禮活動中的割禮程序而喪命。南非傳統事務部長赫拉比薩（Velenkosini Hlabisa）將此歸咎於成年禮學校和家長不遵守安全標準及醫療建議。



據美聯社報道，南非的多個族群每年都會舉行男性成年儀式，包括科薩族、恩德貝勒族、索托族和文達族等南非社區都有此習俗。

南非多年來流傳著一血腥成年割禮儀式「Ulwaluko」，兩個月內就至少有41人死於傳統割禮。（示意圖/Unsplash@jeff_ackley）

傳統上，年輕男子會被隔離在成年禮學校中，在那裡學習文化價值觀和成年後的責任，並舉行割禮。然而，成年禮中的割禮部分每年都會導致一些參與者死亡，因為這些接受割禮的青年都會聽從一些未經證實的建議，例如避免飲水傷口才能更快癒合等等，迫使政府透過立法進行干預。

法律要求成年禮學校必須向當局註冊，但這並未阻止非法成年禮學校的氾濫，許多死亡事件都發生在這些學校中。開普省則成為成年禮參與者死亡的熱點地區，迄今已有21人死亡。赫拉比薩呼籲家長：

在一些成年禮學校中，存在著不符合健康標準的疏忽情況。如果你把孩子送到成年禮學校，卻從不進行後續追蹤，不監督，不去那裡查看孩子，你就是在讓你的孩子面臨風險。

成年禮期間通常在6月至7月以及11月至12月的學校假期舉行。根據南非法律，只有16歲及以上的兒童在父母同意下才能進入成年禮學校。

