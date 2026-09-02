伊朗批美空襲婚禮場地致5死逾60傷　出動無人機襲美軍駐中東基地

伊朗批評美軍空襲伊朗錫里克（Sirik）一間正在舉行婚禮的民居，導致5死逾60傷後，伊軍9月2日宣布向美國設於阿聯酋及巴林的軍事基地發動新一輪無人機攻擊；數十架 Arash型自殺式無人機瞄準雷達系統及美軍陣地，報稱回應美國襲擊伊朗平民。



據塔斯尼姆通訊社（Tasnim）9月2日報道，攻擊周三清晨展開，為伊朗陸軍「雷霆行動」（Operation Thunderbolt）第30階段。

伊朗軍隊聲明指，數十架自殺式無人機攻擊阿聯酋祖法拉（Al Dhafra）及明哈德（Al Minhad）基地雷達系統與美軍位置；巴林謝赫伊薩空軍基地雷達設施及集結點亦再遭重擊。伊朗軍隊稱祖法拉是美軍區內重要作戰中心，負責空中作戰、偵察、監視及支援。

資料圖片：伊朗「阿拉什」無人機（ISNA）

伊朗軍隊斥美攻擊民居、以婚禮為目標乃明顯戰爭罪，暴露「美國人權」邪惡本質，警告回應必廣泛遍及。此前伊斯蘭革命衛隊（IRGC）稱，已對科威特阿里薩勒姆基地美軍發動導彈無人機聯合攻擊，目標為指揮中心及美軍指揮官宿舍。