伊朗戰爭｜美國軍官陣亡　遺孀欲領福利竟被拒　理由惹全國嘩然

【軍事】老公戰死伊朗，遺孀因為「美國沒有宣戰」被剋扣福利。據阿拉巴馬州本地媒體AL網站9月1日報道， 美國空軍少校亞歷克斯克林納（Alex Klinner）在對伊朗的戰事中，因KC-135空中相撞墜毀而死亡。但他的遺孀利比克林納（Libby Klinner）收到通知竟稱，由於美國國會沒有對伊朗正式宣戰，無法領取某些福利，比如「敵方火力／急襲火力危險津貼」和「戰區免稅」等。



利比克林納隨後將這個消息發布在社交媒體上，宣稱：

她的丈夫不僅是在一場他從未想參加的戰爭中喪生，福利還因為蹩腳理由剋扣。

此舉引發美國輿論嘩然。面對輿論壓力，美國政府官員表態說，已回應她關於丈夫死後福利被拒的質詢。

二人還育有3名孩子 更多利比克林納在社交平台的貼文及分享的照片：

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上周末，利比克林納在社交媒體Instagram上發布了一張自己與孩子的照片，配文寫道：

一場我們不能稱之為戰爭的戰爭，已經過去六個月了……空軍最近告訴我，因為美國沒有正式宣戰，我和孩子們沒有資格獲得某些福利。我丈夫不僅是在一場他從未想參加的戰爭中喪生，而且現在我們留下的福利，還要被咬文嚼字和公眾觀感所左右。

亞歷克斯克林在伯明翰的第99空中加油中隊擔任中隊標準化與評估主管，與其他五名美軍軍人於3月12日死於一場空難。當時，他們的KC-135空中加油機在伊拉克西部所謂的「友軍區域」墜毀，該機正在支援美軍對伊朗的軍事行動。

亞歷克斯克林納撒手人寰，留下了遺孀和三個孩子，分別是兩歲半的兒子和一對七個月大的雙胞胎（一男一女）。克林納表示，她的傷亡援助官員告訴她：「缺失的福利涉及與作戰津貼相關的內容，例如敵對火力/急襲火力、戰區免稅待遇等。」

在發帖以後，消息引發軒然大波，成為當天Instagram上的熱帖。評論區也因為美國民眾對於伊朗戰事的態度吵作一團。反對戰爭的人藉機指責美國特朗普政府，而支持戰爭的人指責她「貪得無厭」，「拿犧牲者炒作」。

面對洶湧的輿情，美國政府和軍方不得不進行回應。

周一，利比克林納發帖稱：

喪葬事務主管因我（最初）帖子的反響聯繫了我。他們正在對我們的福利啟動審計，以確保我們獲得所有應得的待遇。

一名空軍發言人稱，官員們當天已與利比克林納交談，「以確保她獲得她及家人應得的所有福利，並確保她的所有問題得到充分解答……我們理解此事對克林納夫人及其家人來說非常艱難，我們致力於以關懷和尊重的態度處理她的關切。我們仍然致力於向克林納夫人以及所有KC-135墜機事故中遇難飛行員的家屬提供明確的訊息和持續的支持」。

在得到美國政府方面回應以後，利比克林納感謝了評論區中表達支持的人，並表示自己關閉了評論，因為「說仇恨言論的機器人評論已經失控了」。

她還回應了對自己言論的批評。

利比克林納回應網友的帖文。（IG@libbyklinnerteaching）

她寫道：「對於那些評論問我丈夫既然不想參戰為什麼還要參軍的人：沒有人是因為想去打仗才參軍的。軍人並不享受被部署。他們選擇保衛國家，知道自己可能被送上戰場，但希望自己不會被送上戰場。他們入伍時也假設戰爭會是最後的手段，但在伊朗並非如此。對那些評論說我發帖是為了博關注的人：我建議你在不得不埋葬自己的配偶之前，先不要評判我的做法。」

當她周一再次談及此事時，她對那些「說難聽話的人」表示：

我想請你們想一想，為什麼你們要對一個已經受傷的人說傷人的話。

而她的社交媒體只是美國民意分裂的一個縮影。路透社和益普索集團聯合開展的一項為期4天的民調於本周一結束，美國人對伊朗戰事的支持率降低為戰事爆發以來最低水平，美國總統特朗普（Donald Trump）的支持率也維持在歷史低位。僅有31%的美國人支持美國對伊朗採取軍事行動，較3月的民調中37%的支持率以及本月初34%的支持率均有所下降。

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【本文獲《觀察者網》授權轉載。】