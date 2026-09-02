習近平與佩澤希齊揚站着簡短交流未會晤　中國在迴避伊朗戰爭？

2026年8月31日至9月1日，上海合作組織峰會在吉爾吉斯首都比什凱克舉行。這是伊朗戰爭爆發半年來伊朗總統首次出國參加大規模的國際峰會，由於戰爭仍未停止，人們關注伊朗同中國俄羅斯等主要國家的互動，尤其是如果這些國家的領導人見面時達成共識是否會影響戰局。

但是截至上海合作組織領導人峰會結束，也並未有伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）同中國國家主席習近平會晤的消息見諸媒體。

中國外交部官方網站的訊息顯示，習近平抵達吉爾吉斯後同吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Japarov）會談，會見了烏茲別克總統、蒙古國總統、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），並沒有訊息顯示習近平同伊朗總統佩澤希齊揚進行過正式會晤。

習近平2026年9月1日出席上合組織峰會，場邊與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）簡短交談數分鐘。（伊朗總統府網站）

公開訊息顯示，伊朗總統佩澤希齊揚在吉爾吉斯參加上合峰會期間會見了印度總理莫迪（Narendra Modi）、巴基斯坦總理謝里夫（Shahbaz Sharif）、 吉爾吉斯總統扎帕羅夫、阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）、 俄羅斯總統普京、塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）。並未有習近平同其會晤的訊息流出。伊朗官方的說法是，佩澤希齊揚同習近平在場外短暫交流，相當於站着打個招呼沒會晤。

這和多年來中國伊朗領導人在上海合作組織峰會等國際場合的互動慣例不符。

2025年9月伊朗總統佩澤希齊揚赴華出席了2025年上海合作組織峰會和中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，習近平當時同他進行了會晤。

2024年5月伊朗時任總統萊希（Ebrahim Raisi）在一場直升機事故中不幸遇難，當年7月哈薩克阿斯塔納上合峰會上，習近平同伊朗代理總統穆赫貝爾會晤。2024年10月在俄羅斯喀山舉行的金磚國家領導人上，習近平同伊朗新任總統佩澤希齊揚進行了會晤。

2026年9月1日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian），在吉爾吉斯首都比什凱克舉辦的上海合作組織峰會期間進行會晤。（伊朗總統府）

之前萊希擔任伊朗總統期間，2022年9月，習近平在烏茲別克撒馬爾罕出席上合組織峰會期間，會見萊希。2023年2月伊朗總統萊希對中國進行了國事訪問，是萊希自2021年8月就任伊朗總統後首次訪問中國，也是多年來伊朗總統首次對中國進行國事訪問。

2023年7月由於東道主印度將上合峰會主辦為視頻會議，所以並未有領導人們雙邊線下會晤。但是2023年8月在南非約翰內斯堡舉行的金磚國家領導人會議期間，中伊領導人進行了會晤。

從以往中國伊朗領導人在上合金磚等國際會議場合的會晤頻率看，幾乎每年都會坐下來正式見面。

圖為2026年8月31日，印度總理莫迪在吉爾吉斯出席上合組織峰會期間，與俄羅斯總統普京會面，敦促對方盡快結束俄烏戰爭。（Reuters）

而今年2月底伊朗戰爭爆發，至今仍未結束，在此特殊時刻，人們關心伊朗同中國、俄羅斯等國家的外交互動，試圖從這些公開的互動中捕捉到最新的訊息。

但是和普京公開會晤伊朗總統表示支持伊朗不同，截至發稿，並未有中國國家主席習近平同伊朗總統正式會晤深入交流的消息。

中國毫無疑問是上海合作組織中分量舉足輕重的國家，伊朗沒有同中國國家主席習近平進行會晤的打算嗎？可能性極低。

中國國家主席習近平專機2026年9月1日抵達開羅國際機場，展開對埃及訪問。（Reuters）

是外交日程安排太緊沒有時間會晤嗎？環顧全球，當下大概沒有比伊朗戰爭影響力更為深遠的國際事件，如果說中國伊朗領導人沒有深度交流實情的興趣，很少有人會信。

在不少觀察人士看來，此次上合峰會期間，中伊領導人沒有舉行會晤，很大概率是中國的迴避。

伊朗試圖同中國捆綁，但中國同沙特等國關係密切，同美國的貿易科技戰如火如荼，中國在伊朗戰爭中的表態需要謹慎，一着不慎很容易被誤讀。尤其是伊朗堅持控制霍爾木茲海峽並收費，伊朗有自己的戰爭節奏，現在並不是中國在伊朗問題上高調行動的時機。