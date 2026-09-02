中國稱日本新型軍國主義「灰犀牛」奔襲而來　重申敵國條款必要

中國外交部9月2日表示，日本新型軍國主義的「灰犀牛」正奔襲而來，再度對亞太和平穩定帶來威脅，稱在這一背景下，全面遵守《聯合國憲章》，重申「敵國條款」十分必要。



中國外交部發言人郭嘉昆指，《聯合國憲章》中至今保留著「敵國條款」，相關條款仍然有效，包括第53條、第77條和第107條，是針對二戰戰敗國的特殊制度安排，旨在防止其再度對國際和平與安全構成威脅，為捍衛戰後國際秩序提供重要制度保障，強調日本當年正是在承認軍國主義罪行、接受《聯合國憲章》全部內容的前提下加入聯合國。

郭嘉昆指，日本執政當局如今不僅對歷史罪責避而不談，反而對二戰甲級戰犯頂禮膜拜，歪曲美化侵略罪行，加快推進再軍事化，意圖修改和平憲法，他稱「日本『新型軍國主義 』這頭『灰犀牛』正在奔襲而來，再度對亞太和平穩定帶來威脅。在這一背景下，全面遵守《聯合國憲章》，重申『敵國條款』十分必要。」

2026年9月1日，中國外交部發言人郭嘉昆在北京主持例行記者會。（中國外交部官網）

他指，中方敦促日本當局切實恪守《日本投降書》所確認的國際義務，正視歷史、以史為鑒，同軍國主義徹底切割，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

中國駐日本大使館2025年11月曾在社交平台X用中日雙語發布聲明，重申《聯合國憲章》中的「敵國條款」，強調如果日本等前法西斯國家「再次實施侵略政策」，中國、法國、俄羅斯、英國和美國作為聯合國創始成員國有權直接採取軍事行動，無需聯合國安理會授權。

日本外務省當時則主張，聯合國大會1995年承認「敵國條款」過時。