日代表致函聯合國秘書長反駁中方　木原稔批敵國條款：無法接受

日本常駐聯合國代表山崎和之11月24日致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），反駁中國常駐聯合國代表傅聰日前發出、要求日本首相高市早苗撤回涉台國會答辯的信函。



山崎和之周一在信中駁斥傅聰的說法，稱中方指「日本在沒發生任何武裝攻擊下行使自衞權」的說法錯誤，重申自1972年簽署《中日聯合聲明》以來，日方一貫立場是希望通過對話，和平解決台灣問題。

山崎和之又提到，中國政府呼籲公民不要前往日本旅行，並加強限制日本水產品進口，這種針對不符合中方意願的他國言論或政策採取強制措施做法，國際社會應該反對。

傅聰上周五致函古特雷斯，批評高市在國會答辯公然發表涉台露骨挑釁言論，極其錯誤及危險，性質影響極其惡劣，且在中方多次嚴正交涉和強烈抗議後，日方仍不思悔改。他警告，如果日方膽敢武力介入台海局勢將構成侵略行為，中方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衞權，堅定捍衞國家主權和領土完整。

日本官房長官木原稔周二在記者會上稱，「無法接受與事實不符的中方主張」。（Reuters）

日官房長官：無法接受有關「敵國條款」的中方主張

另外，共同社報道，針對中國駐日本大使館發帖提及聯合國憲章的「敵國條款」認為有權對日本等二戰戰敗國實施軍事行動，日本官房長官木原稔周二在記者會上稱，「無法接受與事實不符的中方主張」。