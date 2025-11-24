中使館引《聯合國憲章》稱可直接對日動武　日外務省：條款已失效

日本首相高市早苗涉台言論引發中日關係急速惡化，中國駐日本大使館11月21日在社交平台X重申《聯合國憲章》中的「敵國條款」，暗示日本若採取「通往侵略政策行動」，中國可對其直接實施軍事行動，無須安理會授權。日本外務省23日回應，指聯合國大會早在1995年就已承認，「敵國條款」已經失效。



中國駐日本大使館援引的《聯合國憲章》敵國條款，指的是第53條、第77條和第107條，這些條款旨在防止法西斯主義和軍國主義捲土重來。

2025年11月22日，日本首相高市早苗出席於南非約翰內斯堡舉行的G20領導人峰會。（Reuters）

日本外務省在X（舊稱Twitter）上回應：「關於《聯合國憲章》中所謂的『敵國條款』，聯合國大會1995年以壓倒性多數通過了一項決議，承認其已過時、失效；中國也投了贊成票。此外，在2005年聯合國世界首腦會議上，大會通過了一項決議，要求所有成員國領導人一致同意從《聯合國憲章》中刪除『敵對國家』的表述，中國也加入了這一共識。」

外務省強調，發布暗示過時條款仍然有效的訊息，有違聯合國已做​​出的決定。

聯合國大會30年前認同條款過時 但至今仍未刪除

二戰結束後，作為戰敗國的德國和日本，以及與軸心國合作的羅馬尼亞、意大利、匈牙利及保加利亞等國家被列為敵國，而敵國條款一直寫在《聯合國憲章》內。德日兩國一直推動刪除這些條款。

到了1995年，聯合國大會通過決議，認同敵國條款「已經過時」，並建議將啟動修訂《聯合國憲章》第108條規定的程序，惟受制於複雜的修訂程序，條款至今仍未從憲章中刪除。