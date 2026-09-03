特朗普為哈里夫婦搬離美國感高興　批評兩人不尊重英國王室

英國哈里王子（Prince Harry）和夫人梅根（Meghan Markle）8月底遷離美國並重新返回英國定居。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月2日表示，對此感到高興，直言過去已不喜歡兩人。



2026年9月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見旅遊業高層時，向媒體發表講話。（Reuters）

哈里王子與梅根2020年移居美國，至上月底忽然傳出返國居住。特朗普9月2日表示，自己與已故英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）、現任英王查理斯三世（King Charles III）關係良好。對於哈里夫婦，他直言，「我認為他們對待王室非常不尊重，我不喜歡這樣。」

「如果我是王室成員，我不會讓他們回來」

路透社報道，特朗普特別提及梅根，「我不喜歡她的行為方式，我認為她非常不尊重人。」他又稱，「如果我是王室成員，我不會讓他們回來。」

哈里夫婦當年移居美國時曾稱，是由於梅根於王室內部遭種族歧視，以及在英國被媒體過度關注、政府未能保障家人安全。

路透社報道，暫不清楚兩人為何決定返英，有消息指出，哈里計劃讓孩子在英國生活一段時間。