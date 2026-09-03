特朗普：對伊新一輪行動不會持續太久　重申美國控制霍爾木茲海峽

在美伊爆發自7月以來最大規模的交火後，美國總統特朗普（Donald Trump）週三說，美國對伊朗的新一輪行動不會持續「太久」。



特朗普星期三（9月2日）在白宮橢圓形辦公室告訴記者，伊朗試圖製造一枚能投放水雷的火箭，但已被美軍摧毀。他還說，伊朗試圖重建雷達和導彈系統，這些系統也是美軍打擊的目標。

「我們摧毀了他們試圖在霍爾木茲海峽沿線建造的所有新裝備，既有防禦性的，也有進攻性的……昨晚的打擊非常猛烈，而且我們隨時準備再次發動攻擊。」

特朗普還說，美國已經並將繼續控制霍爾木茲海峽局勢。「我們每天都有大量船隻運載數百萬桶石油進出，而且總體上一切順利。雖然偶爾會有無人機被擊落，但我們牢牢掌控局面。」

2026年9月2日，美國白宮在社交平台載發圖片，將霍爾木茲海峽（Hormuz Strait）改名為「特朗普海峽」(Trump Strait)。（Truth Social@WhiteHouse圖片）

提議將霍爾木茲海峽更名為「特朗普海峽」

特朗普週三還提議將霍爾木茲海峽更名為「特朗普海峽」，以此宣示美國對這一關鍵水道的控制權。

他週三在自家社媒平台Truth Social發文說：「既然它現在處於美國的控制之下，我們是否應該把霍爾木茲海峽改名為特朗普海峽？？？就像美國本身一樣，它會變得比以往任何時候都更火熱！」

白宮隨後在社媒發佈了一張標有該擬議名稱的波斯灣地圖，並稱：「這名字聽起來真不錯。」

近幾周，特朗普多次威脅要宣稱對霍爾木茲海峽擁有主權，甚至發佈了一張將該水道標示為「美國新領土」的地圖。

然而，特朗普後來淡化了重新命名霍爾木茲海峽的想法。

當法新社記者在橢圓形辦公室詢問他是否真的打算更名時，特朗普笑著說：「那不過是隨口一提罷了。」

本文獲《聯合早報》授權刊載

