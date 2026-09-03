曾將皇馬球星麥巴比列綁架對象　犯罪集團首腦遭法國警方拘留

外媒報道，法國警方瓦解一宗針對皇家馬德里及法國球星麥巴比（Kylian Mbappé）的綁架勒索陰謀，拘捕一名年僅18歲的犯罪集團主腦，並在其手機中發現一份「綁架名單」。



據OneFootball於9月1日報道，巴黎反黑組（BRB）深入調查後，檢方周二起訴一名化名Calment L、綽號「Lester Z」的18歲青年，調查人員還發現他與多宗入室搶劫和綁架陰謀有關，其中一些已經實施，另一些仍在策劃中。

當局認為他對法國多名高知名度人士構成威脅。這次調查源於4月塞納河畔訥伊（Neuilly-sur-Seine）一宗奢侈手錶店劫案，疑犯搶走價值15萬歐元（約136萬港元）的高級手錶，在被捕後，警方從其囚室檢獲裝置中的資料，揭發一份列有26人目標的名單。

皇馬球員麥巴比入球後擺出標誌式慶祝動作。（Reuters）

名單包括商界人士、高級珠寶商、知名Rapper及皇馬球星麥巴比；雖未實際發動綁架，情報顯示計劃包括闖入住宅、施用暴力及索取贖金。

法國司法機關正加緊調查散佈各地的網絡；與此同時，歐洲各地對知名人士安保措施的審視持續。