法國人遊日見冷氣機僅售$7800包安裝　當場大喊：真的很羨慕

據日媒「Hint-Pot」報道，經營Youtube頻道「Macaron Chan南法鄉下女孩」（Macaron Chan 南フランス田舎娘）的一家人，日前為避暑，由歐洲回到日本。當法國籍丈夫走進日本家電量販店時，看見冷氣專區標示「主機含標準安裝費約16萬日圓（約7800港元）」，當場大喊「我好想哭！」，甚至難以置信地多次確認這是否只是室內機價格、室外機是否得另購，對日本平價且包辦安裝的服務感到異常羨慕與衝擊。



這份強烈震驚來自法國極度昂貴且漫長的裝機現況。由於近年法國受熱浪侵襲，Macaron Chan一家人出發前在當地訂購了2台冷氣，包含施工在內的總費用竟高達約100萬日圓。

近年法國受熱浪侵襲，Macaron Chan一家人出發前在當地訂購了2台冷氣，包含施工在內的總費用竟高達約100萬日圓。（Unsplash@Zulfugar Karimov）

除了冷氣在當地普及率低讓售價居高不下外，法國單台安裝工錢就要1,500至3,000歐元。加上當地建築多為厚實的石牆，在牆上鑽孔與裝配管線難度極高，即使在盛夏訂購冷氣，安裝竟要苦等到11月。

此報道引起日本網友熱烈討論歐洲特殊的景觀與法規限制。有網友指出，法國等歐洲國家為了維持街景美觀連紗窗都不裝，導致蚊媒傳染病激增，室外機更常面臨政府嚴格的景觀管制、甚至直接駁回申請。

另一派網友則直言，巴黎歷史建築陽台根本不可能核准掛室外機，但面對全球暖化「保命遠比美觀重要」，歐洲各國勢必得調整思維，更慶幸日本擁有普及且效率極高的空調環境。

【延伸閱讀】熊本熱爆飆破39℃只因「蓋了兩層棉被」？甜品店推烏龍麵刨冰消暑（點擊放大瀏覽）

+ 18

延伸閱讀：

尼泊爾災區洪水水位上升！當局緊急發布警報 4地區全面戒備

尼泊爾洪災第5天 近3000人失蹤、洪水威脅未除

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】