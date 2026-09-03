智能叛變？俄羅斯店機械人試圖連環飛踢顧客　遭送走重啟｜有片

據外媒9月2日報道，俄羅斯薩拉托夫市（Saratov）發生一宗疑似「機械人叛變」事件，一台人形機械人遭到顧客推了一下後，多次做出飛踢動作，直至強行將其關機才停下。相關影片掀起網民開玩笑、質疑和辯論。



在網絡流傳的閉路電視畫面可以看到，一名男顧客試圖和機械人握手卻沒得到回應，於是伸手推了一下機械人，受到外力衝擊，機器人身體晃動並後退保持平衡。數秒過後，機械人突然切換為「戰鬥模式」，先是開始小跳，雙腳輪番朝男子飛踢，幸虧男子及時躲開，並沒有被擊中。

儘管現場有三名男子，機械人一直保持戰力滿滿，一直試圖踢中目標，僵持近20秒左右現場人員才將機械人控制，並帶走重啟。

網民對此議論不斷，不少人開玩笑稱機械人是在自衛，稱是「人類不斷挑戰AI的底線」、又笑稱「戰鬥民族做的機械人戰力滿滿」，但也有人擔心是「智能叛變」，認為有可怕之處，同時也有不少人提出質疑，認為該影片是擺拍、有劇本。