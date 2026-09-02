美國公司推出家政機械人每小時234元　背後真人VR遙控｜有片

三藩市初創機械人公司Tau Robotics推出機械人上門清潔服務，向獲選申請者收費每小時30美元（約234港元）。



據Tau Robotics發布的影片顯示，機械人從小型客貨車走出，扔下清潔工具並關上車門，隨後畫面切換至室內，拍到機械人使用抹布，吸塵器等工具進行室內清潔。

加州大學柏克萊分校工程學教授戈德堡（Ken Goldberg）質疑影片真實性，稱外界無從得知有否加快播放、背後是否有人操控、場景是否經特別布置；他又認為，現時推出家居清潔機械人實在太早，機械人連從地上撿起物件仍是挑戰，掃地及擦拭櫃檯、櫃底更是難上加難。

公司行政總裁兼聯合創辦人科赫（Alex Koch）表示，機械人已能應付部分家務，吸塵運作良好，擦拭廚房櫃檯亦相當可行。首批客戶多是沒有或甚少僱用真人清潔工的人，此舉主要把市場做大。

他承認目前人工智能技術還無法完全自主控制人形機械人。他說，通常情況下，機械人是由人在中央控制室操控，人工智能則是輔助作用。

公司長遠目標是研發低成本清潔整間家居的人形機械人，令家居清潔服務更普及。