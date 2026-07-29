美國政府宣布禁止進口中國人形機械人及逆變器　憂對國安構成風險

美國聯邦通訊委員會（FCC）7月28日宣布，禁止進口中國製新型人形機械人和四足機械人，以及併網電力逆變器。逆變器用於將再生能源及電池，連接到電網及數據中心設備。當局稱，這些機械人對美國家安全構成「不可接受的風險」。



綜合外媒報道， 美國公布針對中國新型機械人和電力逆變器的進口禁令，以保護美國AI人工智能產業發展免受國家安全威脅，並推動未來有望高速增長的關鍵產業回流美國。

FCC指，這些設備可能造成供應鏈脆弱性，進而擾亂美國經濟和國家安全，並帶來威脅美國關鍵基礎設施的網絡安全風險，並指機械人收集的數據可能被惡意者利用，用作監視美國公民，增強外國機構的情報能力，以及遠端操控機械人。

德國總理默茨（Friedrich Merz）2月26日到杭州參觀科企宇樹科技，觀看機械人表演（Pool via REUTERS）

至於，使用外國製造的逆變器，則可能使海外公司能夠將其關閉、竊取資料、方便「外國政府行為體」進行遠端存取和監視，或透過網絡攻擊被利用。FCC主席卡爾（Brendan Carr）重申，該機構正在盡自己的一份力量「保障美國的關鍵供應鏈」。

有分析指，是次禁令預計會對宇樹科技帶來衝擊，宇樹科技是人形機械人領域的全球領導者，市佔率近五分一。此外，中國目前是全球最大的逆變器生產國，主要廠商是陽光電源及華為。