尼泊爾泥石流逾1290死　水電站隧道倖存工人憶逃命過程：到處屍體

尼泊爾泥石流災難死亡人數增至超過1290人，失蹤者則逾5,600人。有關部門估計仍有約900名工人被困在六座水力發電站的隧道內。路透社引述一名倖存工人憶述稱，洪水湧入隧道時他爬上貨車頂保命，其後與其他生還者在黑暗中手牽手逃出，路上看到「到處都是屍體」。



法媒報道，32歲的塔芒（Dhan Bahadur Tamang）事發時在Upper Trishuli 1水電站的地下隧道工作。他突然感到氣壓變化，灰塵升起，「有東西要來」。轉眼間，洪水湧至，數百人四散奔逃，他連忙爬上一輛貨車的頂部，抓緊管道保命，腿部受傷。

路透社2026年9月3日引述尼泊爾泥石流一名倖存工人、32歲的塔芒（Dhan Bahadur Tamang）憶述稱，洪水湧入隧道時，他在Upper Trishuli 1水電站的地下隧道工作，感到不妥後，他爬上貨車頂保命，其後與其他生還者在黑暗中手牽手逃出，路上看到「到處都是屍體」。（Reuters）

洪水退去後，塔芒與其他生還者嘗試原路返回隧道入口，但通道已被雜物堵塞，只能向隧道深處另尋出路。

他形容沿途「到處都是屍體」，部份人傷重無法移動，「我們只能自救，有些人被壓得太嚴重，已經沒救」。

塔芒憶述，隧道內幾乎完全黑暗，生還者手牽手，靠一支電筒穿過瓦礫、積水和遺體前行，「那是一場漫長而筋疲力盡的戰鬥，在黑暗、水、殘骸和屍體中前行。」最終他們見到洞口光線，獲村民提供乾衣服，其後送院檢查。

尼泊爾軍方表示，逾9,300名軍人正在拉蘇瓦、努瓦科特、達丁、奇旺及納瓦爾帕拉西東部等地搜救，直升機因大霧一度受阻。

塔芒則表示，回家後仍不斷發噩夢，「我不會再在水電站隧道工作，我不想再碰運氣」。