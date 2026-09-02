尼泊爾泥石流逾千死　單幢屋現24遺體　政府求援需DNA檢測等物資

尼泊爾與中國西藏邊境地區8月26日遭受嚴重泥石流災害，尼泊爾一側升至1127人遇難、超過4800人失蹤，當地警方8月31日在一幢三層樓房內尋獲24具遺體，包括一名孩童。面對不斷攀升的死亡和失蹤人數，尼泊爾政府已向外求援，希望獲得冷凍設備、DNA檢測試劑等物資，以及技術援助。



報道指，受淤泥堆積導致救援受阻，尼泊爾警方出動無人機勘測災區，在努瓦科特縣（Nuwakot）貝特拉瓦蒂鎮（Betrawati）一幢三層樓房內，於周一和周二陸續尋獲24具遺體。

警方表示，該幢樓房一樓經營便利店，多數遺體出現於一樓位置，也有可能部分遺體是被洪水衝過來。據報道，所有遺體將陸續轉運往首都加德滿都，以展開身份鑑定，搜救隊持續擴大搜查範圍。

2026年8月30日，尼泊爾努瓦科特縣（Nuwakot）貝特拉瓦蒂鎮（Betrawati）多處房屋被泥濘覆蓋。（Reuters）

尼泊爾外交部發言人切特里（Lok Bahadur Poudel Chhetri）8月31日表示，已正式尋求國際援助，包括向美國請求申請冷凍設備、DNA檢測試劑、雷達技術；向新加坡請求提供遇難者身份鑑定援助；向中國申請能快速搭建組成的培力橋（Bailey bridge，又稱倍力橋）和大容量無人機。

切特里補充說，尼泊爾已收到用於處理屍體的密封袋，「還有更多密封袋正在運送途中」。