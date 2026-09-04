日媒：高市早苗擬最快9.16改組內閣 財相料留任應對減稅
撰文：張子傑
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日本傳媒報道，日本首相高市早苗計劃最快在9月16日改組內閣，預計財相片山皋月將會留任；維新會則可能首度有成員出任內閣職位。
《每日新聞》及《朝日新聞》4日報道，消息人士透露，高市政府有意在10月上旬舉行臨時國會，預計聚焦明年春季下調食品消費稅，以及削減眾議院一成席位等議題。
報道提到，由於推動調整食品消費稅屬重點法案，再有需要在日美經濟政策相關談判中與美國財長貝森特（Scott Bessent）保持關係，因此片山留任的機會甚高。
另外內閣官房長官木原稔亦預計留任，而支撐高市政權的自民黨副總裁、85歲的前首相麻生太郎，以及其小舅子、自民黨幹事長鈴木俊一同樣保住地位。消息指，麻生和鈴木得以留任，或與放眼明年秋季舉行的黨總裁選舉有關。
而日本維新會去年10月同意與自民黨合作後，一直維持在內閣外支持高市政權的立場。不過知情人士透露，維新會很大機會推舉前領袖馬場伸幸出任內閣成員，假如成事，將是首次有維新會成員入閣。
高市在今年2月帶領自民黨在眾議院選舉大勝後，維新會在政權內的地位變得薄弱。高市當時曾與擔任維新會代表的大阪府知事吉村洋文商討邀請對方派系入閣的可能，以進一步鞏固政權。但自民黨內傳有不滿維新會的聲音，對方入閣或有風險。
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