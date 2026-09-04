全球三大AI平台ChatGPT、Claude和Grok同時「死機」 原因不明
撰文：聯合早報
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全球三大人工智能（AI）平台ChatGPT、Claude和Grok周四（9月3日）同時發生服務故障，故障監測網站Downdetector累計收到超過1.4萬份用戶報告。
OpenAI證實ChatGPT和Codex服務出現問題，Anthropic說正在全力修復Claude故障，xAI也確認Grok發生服務中斷。
此外，依賴多家模型提供商的AI編程工具Cursor也受到波及。Google的Gemini則未受影響。
與此同時，微軟Azure（Microsoft Azure）雲平台的故障報告也急劇增加。
值得注意的是，ChatGPT、Claude、Grok均依賴Azure提供算力支持，但目前官方尚未確認此次故障的根本原因。
此次故障發生的時間點恰逢有傳言稱OpenAI即將推出下一代模型「Astra」，引發了市場猜測。
然而，鑑於Claude和Grok也同時出現故障，底層基礎設施出問題似乎是更為合理的解釋。
截至太平洋時間3日早上8時49分（香港時間3日晚上11時49分），OpenAI和Claude的大部分服務已經恢復，Grok仍處於當機狀態。目前，三家公司均未披露導致此次故障的根本原因。
本文獲《聯合早報》授權轉載