全球三大AI平台ChatGPT、Claude和Grok同時「死機」　原因不明

全球三大人工智能（AI）平台ChatGPT、Claude和Grok周四（9月3日）同時發生服務故障，故障監測網站Downdetector累計收到超過1.4萬份用戶報告。



OpenAI證實ChatGPT和Codex服務出現問題，Anthropic說正在全力修復Claude故障，xAI也確認Grok發生服務中斷。

此外，依賴多家模型提供商的AI編程工具Cursor也受到波及。Google的Gemini則未受影響。

2025年10月21日，圖為路透社設計的圖片中，一個手機上顯示的由OpenAI開發的瀏覽器ChatGPT Atlas標誌。（Reuters）

與此同時，微軟Azure（Microsoft Azure）雲平台的故障報告也急劇增加。

值得注意的是，ChatGPT、Claude、Grok均依賴Azure提供算力支持，但目前官方尚未確認此次故障的根本原因。

此次故障發生的時間點恰逢有傳言稱OpenAI即將推出下一代模型「Astra」，引發了市場猜測。

OpenAI：圖為2023年9月28日路透社發布的設計圖片可見ChatGPT標誌。（Reuters）

然而，鑑於Claude和Grok也同時出現故障，底層基礎設施出問題似乎是更為合理的解釋。

截至太平洋時間3日早上8時49分（香港時間3日晚上11時49分），OpenAI和Claude的大部分服務已經恢復，Grok仍處於當機狀態。目前，三家公司均未披露導致此次故障的根本原因。

本文獲《聯合早報》授權轉載

