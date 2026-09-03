AI熱潮引爆耗電量　變壓器、液冷設備成NVIDIA背後「隱形贏家」

路透社報道，AI熱潮市場焦點雖集中在英偉達（NVIDIA，又名輝達）等晶片巨頭，但「隱形贏家」漸漸浮上檯面，包括變壓器、發電機與先進冷卻設備供應商，隨著資料中心耗電量暴增，全球基礎建設供應鏈迎來訂單潮。



變壓器、液冷設備成財富密碼

報導指出，根據管理顧問公司麥肯錫（McKinsey & Company）預估，到2030年全球資料中心投資規模可能接近7萬億美元，但AI資料中心想蓋得更快，卻面臨電網與設備供應瓶頸。報導引述大陸數碼基礎設施業者博大數據（BodaData）執行長表示，「業界之外，人們談的是GPU；但在業界內，大家最常問的絕對是發電機和變壓器的交貨時間。」

英偉達（Nvidia，又稱英偉達）行政總裁黃仁勳（Reuters）

報導表示，變壓器負責將電網高壓電轉換成伺服器、冷卻系統及其他設備能使用的電力，因此成為AI資料中心不可或缺的核心設備。

韓國電器設備龍頭「HD Hyundai Electric」截至6月底，訂單積壓達85億美元，半年增加23%，該公司更表示，現有訂單已涵蓋超過3年產能，部分大型電力設備產能甚至已被提前鎖定。

此外，報道指出，到2030年底，一個AI伺服器機櫃的耗電量可能超過1.5MW，幾乎是傳統機櫃的100倍，因此液體冷卻技術受到高度關注。美銀預估，到2030年，新建AI資料中心將有約70%採用液冷，遠高於目前約30%。而台灣電子業者包括台達電、健策、奇鋐等，都搭上這波熱潮。

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