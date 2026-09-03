醜到AI無法識別？德國藝術家打造數位迷彩恤衫　讓人從鏡頭前消失

德國藝術家西蒙．韋克特（Simon Weckert）設計出一件名為「數碼迷彩」（Digital Camouflage）的夏威夷衫，靠着一套刻意製造的圖案，竟能讓部分AI監視系統無法辨識穿著者是「人」。



據ODDITYCENTRAL報道，乍看之下，這件衣服就只是一件「醜得很有特色」的夏威夷衫，上面布滿色彩繽紛、令人眼花撩亂的抽象圖案，但每一道線條其實都經過精心設計，目標就是干擾AI的「人形辨識」。

韋克特設計的「數位迷彩服」讓監視器無法分辨人形。（Instagram@simonweckert）

這件衣服圖案令人眼花繚亂卻可以干擾AI識別：

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韋克特解釋，AI並不是像人類一樣真正理解「人」是什麼，而是從數百萬張訓練圖片中，學習人類通常「長什麼樣」。從輪廓、對比與紋理，到頭肩比例、四肢與軀幹的關係，以及人體輪廓與背景之間的連續性，這些視覺特徵最後共同構成AI眼中的「人」。

有趣的是，這件反AI監視的衣服本身也是靠AI打造的。韋克特透過名為「對抗迴圈」（adversarial loop）的方式反覆測試：先產生圖案，再交給辨識系統判斷，觀察AI有多確定眼前是個人，接着調整圖案並再次測試，直到AI的辨識信心大幅崩潰。

對人類而言，這件花俏到讓人無法忽視的衣服十分醒目；但在韋克特測試的AI系統眼中，穿着它的人卻可能變得「什麼都不是」，成功躲避過AI監視器的辨識。

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