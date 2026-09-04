美軍航母林肯號靠岸艦身「嚴重生鏽」　專家指或削弱艦艇結構

美軍航母林肯號（USS Lincoln）9月2日（周三）駛入泰國港口時，它的外觀令外界震驚。這艘船身長335米的戰艦從艦首到艦尾都「鏽跡斑斑」。美媒引述軍事專家表示，考慮到林肯號自2025年11月離開聖地牙哥母港以來已在海上航行286天，出現這種情況也在意料之中，但鏽蝕可以削弱受其侵蝕的鋼結構。因此，你必須在它對甲板、走道和安全護欄索等部件造成嚴重影響之前將其清除。」



美媒引述曾在美國海軍服役的上校舒斯特（Carl Schuster）報道，他表示：「對於一艘連續出海60天或以上的艦艇來說，水線（waterline）附近出現鏽蝕並不罕見。」Schuster曾在尼米茲級核動力航母（如林肯號）上服役。

2026年7月31日，在與伊朗的持續衝突中，一架隸屬美軍第151攻擊戰鬥機中隊的 F/A-18E 超級大黃蜂戰機從航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）的飛行甲板上起飛。（Reuters）

舒斯特指出，解決生鏽問題並非易事，尤其是在作戰行動期間，更不可能在海上進行。

據舒斯特介紹，工作人員需要去到水線以下，打磨掉鏽跡，塗上兩層防銹底漆，然後再塗上兩層海軍灰漆。

舒斯特表示：「據我目前了解的情況，清除所有鏽跡大約需要30天的防鏽工作。」

舒斯特補充說，在泰國停靠期間，可能會對一些關鍵區域進行維護。

據報道，林肯號9月2日（周三）在泰國灣曼谷以南的林查班港（Port of Laem Chabang）停靠，預計此次訪問將持續數天，讓船員們在結束漫長的部署任務後首次獲得充分的休息和放鬆。

舒斯特認為：「在為期七天的港口訪問期間，他們只會進行需優先處理的工作。艦首和前部艦艇的鏽蝕將首先進行處理，因為這些區域在艦艇航行時承受的衝擊最大，而且它們會吸收海水，特別是波濤洶湧的海面上的腐蝕作用。」

他說，上層甲板的一些鏽跡可以在船舶航行期間進行處理，但沿着水線進行維修時，艦艇必須保持靜止狀態，不受波浪衝擊。

這是一個不容忽視的問題。

舒斯特形容：「鏽蝕就像傳染病一樣，會蔓延。所以，最好及早處理，以免日後造成更大的問題，它會削弱任何受損的鋼結構。因此，必須在它對甲板、走道和安全護欄索等部件造成嚴重影響之前將其清除。」