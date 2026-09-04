小泉進次郎缺席缺席首爾安全對話　日韓國防部門關係降溫

韓聯社綜合有關方周五（9月4日）消息，日本國防部長小泉進次郎將缺席下週的「首爾安全對話」（SDD），由副部長級的日本防衛審議官代表出席。



有分析認為，這與近期韓日國防部門關係出現降溫跡象有關。

韓國國防部舉辦的多邊安全年例協商機制「首爾安全對話」將於9月7至9日舉行。此前，日方多由防衛審議官出席首爾安全對話，去年時日本國防部長中谷元出席，但今年又由防衛審議官出席。

圖為2026年8月15日，日本防相小泉進次郎到東京靖國神社參拜。（Reuters）

小泉進次郎缺席，很可能與他參拜靖國神社有關。

8月15日是日本二戰投降81周年紀念日，日本稱「終戰日」，韓國則稱光復81周年紀念日。小泉進次郎當天前往供奉日本甲級戰犯的靖國神社參拜。

韓國政府嚴肅看待日本防衛大臣參拜靖國神社。當時，韓國外交部和國防部分別召見日本駐韓大使館總括公使及防衛駐在官，提出嚴正抗議。

從韓國國防部長官安圭伯今年1月訪日，到韓日國防部長5月底借新加坡香格里拉對話之機舉行會談，再到小泉進次郎6月回訪，近期韓日積極展開國防部長級交流。不過，小泉進次郎參拜靖國神社後，兩國國防交流升溫勢頭可能受到影響。

文章獲得《聯合早報》授權轉載

