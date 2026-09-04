特朗普政府宣布「美版凱旋門」兩週內動工　惟仍未獲最終審批

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府推動打造的華盛頓「美版凱旋門」計劃即將進入施工階段，美國內政部長伯古姆（Doug Burgum）9月3日宣布，相關挖掘工作將在接下來的兩週內開始。然而，該計劃目前尚未獲得所須的國會批准，以及國家首都規劃委員會等機構的最終審批。



伯古姆3日在社交媒體X發文宣布上述消息，稱「美版凱旋門」將是美國建築史上最偉大的傑作之一。

據路透社，「美版凱旋門」將預定興建於林肯紀念堂（Lincoln Memorial）與阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）之間的一處草地。國會雖在百多年前已批准在該地建造紀念碑，但民主黨人表示，新建築計劃按法規須再次獲得國會的批准。

民主黨眾議員拜爾（Don Beyer）告訴美媒，如果特朗普政府未經國會授權就開始挖掘工作，將是明顯的非法行動。

另外，國家首都規劃委員會目前僅對「美版凱旋門」項目給予初步批准，但最早也要到10月1日，才能最終批准該項目。

美國內政部長伯古姆（Doug Burgum）2026年9月3日宣布，華盛頓「美版凱旋門」項目的挖掘工作將在接下來的兩週內開始。圖為他在社交媒體上傳的概念圖。（X@SecretaryBurgum）

與此同時，美國聯邦航空管理局（FAA）正繼續對該項目進行審查，初步研究確定「美版凱旋門」不會對航空旅行構成風險，但建議在建築上加裝紅色障礙燈。